Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 18 декабря

1. Великобритания передала Украине новые ракеты Brimstone 2. Они имеют лазерное наведение

Минобороны Великобритании сообщило, что передало Украине партию высокоточных ракет Brimstone 2 с лазерным наведением.

2. США хотели помешать ВСУ ликвидировать Герасимова, чтобы избежать "резкой эскалации" — NYT

В конце апреля 2022 года США хотели помешать украинским военным ликвидировать начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, который приезжал на передовую, сообщает NYT.

3. Потери России перевалили за 98 000 — больше всего погибли в районе Бахмута и Лимана

Вооруженные Силы Украины уничтожили 590 российских оккупантов за минувшие сутки, потери РФ с 24 февраля достигли 98 280 военнослужащих.

4. Зеленский заявил, что Россия хочет устроить новое наступление на Украину в 2023 году

Президент Владимир Зеленский заявил французским каналам TF1 і LCI, что Россия намерена устроить новую масштабную атаку на Украину в 2023 году.

5. Российское вторжение в Украину "открыло врата ада" – архиепископ Кентерберийский

Вторжение России в Украину "открыло врата ада" и выпустило в мир "все злые силы" – от убийств и изнасилований на оккупированных территориях Украины до голода в Африке, заявил архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби после поездки в Украину.

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Сергій Бережний

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