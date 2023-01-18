Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 18 января

1. БРОВАРЫ. В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ ВЕРТОЛЕТА ПОГИБ ГЛАВА МВД МОНАСТЫРСКИЙ — ВИДЕО С МЕСТА. В результате аварии вертолета в Броварах утром 18 января погиб министр внутренних дел Денис Монастырский (подробнее).

2. ИСТОРИЯ ТАЙНОЙ ПОМОЩИ ВОПРЕКИ ВСЕМУ: КАК БОЛГАРИЯ СПАСАЛА УКРАИНУ В РЕШАЮЩИЕ МЕСЯЦЫ ВОЙНЫ – WELT. Официально Болгария с начала полномасштабной войны России против Украины заявляла, что не поддерживает поставки оружия ВСУ, но исследование Welt показывает, что София активно помогала Киеву с боеприпасами и дизельным горючим для военной техники в решающие месяцы войны (подробнее).

3. КАНАДА ДАЕТ ЕЩЕ 200 БРОНЕАВТОМОБИЛЕЙ АРМИИ УКРАИНЫ. Канада передает еще 200 бронеавтомобилей в качестве военной помощи Украине, сообщила министр обороны Канады Анита Ананд (подробнее).

4. КЛИМЕНКО СТАЛ И.О. ГЛАВЫ МВД ПОСЛЕ ГИБЕЛИ МОНАСТЫРСКОГО В БРОВАРАХ. Кабинет министров назначил исполняющего обязанности министра внутренних дел после гибели главы МВД Дениса Монастырского в авиакатастрофе в Броварах (подробнее).

5. ВУЧИЧ ЗАЯВИЛ, ЧТО СЕРБИЯ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ АГРЕССИЮ РФ И СЧИТАЕТ КРЫМ И ДОНБАСС УКРАИНСКИМИ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не поддерживает войну России против Украины, а также считает Крым и Донбасс украинскими территориями (подробнее).

5. ЕВРОПАРЛАМЕНТ ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗВАЛ ШОЛЬЦА БЕЗ ДАЛЬНЕЙШИХ ПРОВОЛОЧЕК ДАТЬ ВСУ ТАНКИ LEOPARD. Европейский парламент официально призвал канцлера Германии Олафа Шольца без дальнейших проволочек поставить основные боевые танки Leopard 2 в Украину (подробнее).

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Вадим Ребрина

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