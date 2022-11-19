UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 19 ноября

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2022, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 19 ноября - Фото
Риши Сунак на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве (Фото - скриншот из видео)

1. НОЧНОЙ УДАР РОССИИ ПО ЗАПОРОЖЬЮ. БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ ОСТАЛОСЬ СВЫШЕ 17 000 ЛИЦ – ОВА. В результате удара, который российские оккупанты нанесли по Запорожью в ночь на 19 ноября, часть города осталась без центрального отопления (подробнее).

2. ЗЕЛЕНСКИЙ: ПРОСТОЕ ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ НЕ ГАРАНТИРУЕТ МИРА. РОССИЯ ИЩЕТ КРАТКОСРОЧНОЕ ЗАТИШЬЕ. Чтобы восстановить настоящий мир, недостаточно просто остановить войну, необходимо сделать невозможными все элементы российской агрессии, заявил президент Владимир Зеленский (подробнее).

3. "PEACE ДА" И "PEACE ДЮК". ЛИТОВЦЫ КУПЯТ ВТОРОЙ МОРСКИЙ ДРОН ДЛЯ ВСУ И СОБИРАЮТ НА ТРЕТИЙ. В Литве собрали средства на покупку второго морского дрона для Украины и начали сбор на третий (подробнее).

4. ПРЕМЬЕР ВЕЛИКОЙ БРИТАНИИ РИШИ СУНАК ПРИЕХАЛ В КИЕВ – ВИДЕО. Премьер Великобритании Риши Сунак приехал в Киев и провел встречу с президентом Владимиром Зеленским (подробнее).

5. БРИТАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УКРАИНЕ 120 ЗЕНИТНЫХ ОРУДИЙ И РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ. Великобритания предоставит Украине 120 зенитных пушек, радиолокационные станции и специальное зимнее оборудование для военных (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Разбор | Цены на павербанки и зарядные станции выросли в 3-4 раза. Виновны не только ракеты РФ

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 