Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 19 ноября

1. НОЧНОЙ УДАР РОССИИ ПО ЗАПОРОЖЬЮ. БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ ОСТАЛОСЬ СВЫШЕ 17 000 ЛИЦ – ОВА. В результате удара, который российские оккупанты нанесли по Запорожью в ночь на 19 ноября, часть города осталась без центрального отопления (подробнее).

2. ЗЕЛЕНСКИЙ: ПРОСТОЕ ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ НЕ ГАРАНТИРУЕТ МИРА. РОССИЯ ИЩЕТ КРАТКОСРОЧНОЕ ЗАТИШЬЕ. Чтобы восстановить настоящий мир, недостаточно просто остановить войну, необходимо сделать невозможными все элементы российской агрессии, заявил президент Владимир Зеленский (подробнее).

3. "PEACE ДА" И "PEACE ДЮК". ЛИТОВЦЫ КУПЯТ ВТОРОЙ МОРСКИЙ ДРОН ДЛЯ ВСУ И СОБИРАЮТ НА ТРЕТИЙ. В Литве собрали средства на покупку второго морского дрона для Украины и начали сбор на третий (подробнее).

4. ПРЕМЬЕР ВЕЛИКОЙ БРИТАНИИ РИШИ СУНАК ПРИЕХАЛ В КИЕВ – ВИДЕО. Премьер Великобритании Риши Сунак приехал в Киев и провел встречу с президентом Владимиром Зеленским (подробнее).

5. БРИТАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УКРАИНЕ 120 ЗЕНИТНЫХ ОРУДИЙ И РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ. Великобритания предоставит Украине 120 зенитных пушек, радиолокационные станции и специальное зимнее оборудование для военных (подробнее).

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Вадим Ребрина

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