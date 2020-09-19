Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 19 сентября

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1. ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В НАПАДЕНИИ НА БАЛУХА АРЕСТОВАН БЕЗ ПРАВА НА ЗАЛОГ. Подозреваемый полностью признает свою вину и отказался от адвоката. (подробнее)

2. В ГЕРМАНИИ ПРОВАЛИЛИ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТЫ РЕЗОЛЮЦИЙ ПО СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ-2. На рассмотрение было вынесено два взаимоисключающих проекта этого документа. (подробнее)

3. НАВАЛЬНОМУ СТАЛО ЛУЧШЕ. Оппозиционер может самостоятельно подниматься по лестнице. (подробнее)

4. ДЕПУТАТЫ ОТОЗВАЛИ ЗАКОНОПРОЕКТЫ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ НАЛОГОВОГО ДОЛГА УКРНАФТЫ. Из Верховной Рады отозвали законопроекты, которые были призваны урегулировать проблемы наибольшего налогового должника ПАО Укрнафта. (подробнее)

5. УКРАИНА И ТУРЦИЯ ЗАПУСТЯТ СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ. Совместный проект будет существенным углублением сотрудничества между Украиной и Турцией в космической отрасли, а также является первым шагом в реализации договоренностей, достигнутых во время визита украинской делегации в Турцию в конце августа. (подробнее)

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