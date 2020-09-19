Навальный рассказал, как проходит его восстановление в немецкой клинике: фото
Российский оппозиционер Алексей Навальный говорит, что совсем недавно он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который находился в коме из-за отравления веществом из группы "Новичок", сообщил, что уже может самостоятельно подниматься по лестнице. Об этом он рассказал у себя в Facebook.
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"Давайте расскажу, как идет мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, - сущая ерунда", - отметил Навальный.
Оппозиционер говорит, что совсем недавно он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать.
"Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принес доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идет по лестнице, но зато он думает: "О, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт", – уточнил Навальный.
Он считает, что "много проблем еще предстоит решить, но потрясающие врачи университетской берлинской клиники "Шарите" решили главную".
"Они превратили меня из "технически живого человека" в того, кто имеет все шансы снова стать высшей формой существа современного общества - человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки", – добавил он.
- Утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали. В тот же день он впал в кому. При этом, российские медики отрицали, что это отравление.
- 22 августа российского оппозиционера перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".
- 7 сентября Алексея Навального вывели из комы.
- 15 сентября стало известно, что Навальный хочет вернуться в РФ после выздоровления.
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