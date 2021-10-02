Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 2 октября

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ БОЛЕЕ 11 800 НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ, ЛИДЕР – ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Вчера, 1 октября, в Украине выявили 11 809 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 12 034), выздоровели 3469 пациента (днем ранее – 3264) (подробнее).

2. ПОБУДИЛ ПОЛИЦИЮ КАЗНИТЬ ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ. ПРЕЗИДЕНТ ФИЛИППИН ОБЪЯВИЛ ОБ УХОДЕ ИЗ ПОЛИТИКИ. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что не будет баллотироваться на пост вице-президента на выборах в следующем году и уйдет из политики (подробнее).

3. МАРШ ЗА КИЕВ: В СТОЛИЦЕ ПРОВОДЯТ АКЦИЮ ПРОТИВ КЛЮЧЕВЫХ ПРОБЛЕМ ГОРОДА – ФОТО. В митинге участвует около 2000 – 3000 человек. Один из главных лозунгов марша – "Имею право на город" (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ ОЗВУЧИЛ СВОИ ПРЕТЕНЗИИ К РАЗУМКОВУ: ВИДЕО. Президент Владимир Зеленский считает, что спикер парламента Дмитрий Разумков разошелся со Слугой народа в политических взглядах, так как якобы не поддержал введение санкций против Виктора Медведчука и не поддержал, по словам Зеленского, борьбу с олигархами (подробнее).

5. ДЕПУТАТЫ СЛУГИ НАРОДА В ТРУСКАВЦЕ СОБРАЛИ ПОДПИСИ ЗА ОТСТАВКУ РАЗУМКОВА. Депутаты фракции Слуга народа на расширенном заседании в Трускавце собрали более 150 подписей за отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова (подробнее).

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Вадим Ребрина

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