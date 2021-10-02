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Зеленский озвучил свои претензии к Разумкову: видео

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2021, 16:52
Зеленский озвучил свои претензии к Разумкову: видео - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что спикер парламента Дмитрий Разумков разошелся со Слугой народа в политических взглядах, так как якобы не поддержал введение санкций против Виктора Медведчука и не поддержал, по словам Зеленского, борьбу с олигархами. Об этом президент сказал журналистам в Трускавце, где проходит собрание фракции СН.

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"Вопрос Дмитрия Александровича — это для меня не вопрос. Я считаю, в целом, что это вопрос внутрифракционный. Я считаю, что большая ошибка со стороны Димы или консультантов, которые с ним сейчас работают, что он выносит этот вопрос в публичную сферу, в медиа", – сказал Зеленский.

По его словам, у партии Слуга народа есть своеобразное "меню", в котором обозначены обязанности членов партии.

"Все очень просто. Если мы боремся с олигархами — подпишите закон. Если не подписываете — ищите другую команду... То или иное лицо если не поддерживает позицию по борьбе с олигархами, если не поддерживает санкционную политику против, например, Медведчука, то я считаю, что у этих людей другие политические взгляды, и это нормально, но если они другие, чем у 200 человек, и другие, чем у 73%, которые отдали свои голоса именно за ту программу, то это нормально, значит, ты живешь своей личной жизнью", – сказал Зеленский.

Сам Разумков ранее неоднократно заявлял, что у него нет идеологических расхождений с партией Слуга народа. 

  • Разумков поддержал санкции СНБО против Медведчука, но с особым мнением. Спикер Рады не проголосовал за санкции против депутата Тараса Козака и телеканалов из пула Медведчука.
  • Конфликт между Разумковым и руководством фракции СН вышел в публичную плоскость в прошлом месяце из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".
  • В ОП заявили о фундаментальных расхождениях между партией и Разумковым. Сейчас в Трускавце депутаты СН собирают подписи за его отставку. 



Вадим Ребрина
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Слуга народа Владимир Зеленский виктор медведчук Дмитрий Разумков
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