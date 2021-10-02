Коронавирус. В Украине более 11 800 новых заболевших, лидер – Харьковская область

Вчера, 31 сентября, в Украине выявили 11 809 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 12 034), выздоровели 3469 пациента (днем ранее – 3264). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 1104 детей и 235 медиков. Госпитализированы 2692 человек (сутками ранее – 2637), 203 пациента умерли (сутками ранее – 172).

Официально за 31 сентября сделаны 91 103 теста на коронавирус (89 002 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 447 222 заболевших COVID-19, 2 261 924 пациентов выздоровели, 56 649 человек умерли. Проведено более 12,9 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Харьковской (1159), Львовской (1102), Днепропетровской (965), Одесской (762) и Запорожской (692) областях.

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Владислав Сердюк

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