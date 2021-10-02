Коронавирус. В Украине более 11 800 новых заболевших, лидер – Харьковская область
Вчера, 31 сентября, в Украине выявили 11 809 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 12 034), выздоровели 3469 пациента (днем ранее – 3264). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 1104 детей и 235 медиков. Госпитализированы 2692 человек (сутками ранее – 2637), 203 пациента умерли (сутками ранее – 172).
Официально за 31 сентября сделаны 91 103 теста на коронавирус (89 002 сутками ранее).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 447 222 заболевших COVID-19, 2 261 924 пациентов выздоровели, 56 649 человек умерли. Проведено более 12,9 млн ПЦР-тестов.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Харьковской (1159), Львовской (1102), Днепропетровской (965), Одесской (762) и Запорожской (692) областях.
- Сейчас в Украине действует карантин желтой зоны. Ограничения не касаются вакцинированных от коронавируса хотя бы одной дозой и тех, кто переболел COVID-19 или недавно сделал тест.
- Более 50% украинцев не планируют вакцинироваться от COVID-19. Минздрав хочет обязать прививаться учителей и чиновников.
- Минздрав прогнозирует пик эпидемии на ноябрь, но не исключает, что он может растянуться с октября по ноябрь. В НАН ожидают по 18 000 заболевших COVID-19 ежедневно на пике новой волны коронавируса.
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