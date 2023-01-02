Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 2 января

1. Воронеж разбудили взрывы. Там аэродром "Балтимор", откуда россияне бомбят Украину, – видео. 2 января, около 01:37, в российском городе Воронеж прогремело по меньшей мере два взрыва (подробнее).

2. Ночная атака на Киев. ПВО сбила 22 цели, повреждены объекты энергетики. Во время воздушной атаки России в ночь на 2 января ПВО сбила над Киевом около 20 целей (подробнее).

3. Для большинства украинцев никакие территориальные уступки России недопустимы – опрос. Для 85% украинцев никакие территориальные уступки России недопустимы. Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС (подробнее).

4. СБУ сообщила о подозрении главе Центробанка России. СБУ сообщила о подозрении главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной, которая вводит "рублевую зону" во временно оккупированных районах юга и востока Украины (подробнее).

5. РФ признала потерю 63 оккупантов после удара по Макеевке. Другие источники пишут о сотнях. В Минобороны РФ говорят, что ВСУ нанесли удар шестью снарядами из РСЗО HIMARS (подробнее).

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Оксана Житнюк

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