UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 2 января

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 2 января - Фото
HIMARS (Фото: Wikipedia)

1. Воронеж разбудили взрывы. Там аэродром "Балтимор", откуда россияне бомбят Украину, – видео. 2 января, около 01:37, в российском городе Воронеж прогремело по меньшей мере два взрыва (подробнее).

2. Ночная атака на Киев. ПВО сбила 22 цели, повреждены объекты энергетики. Во время воздушной атаки России в ночь на 2 января ПВО сбила над Киевом около 20 целей (подробнее).

3. Для большинства украинцев никакие территориальные уступки России недопустимы – опрос. Для 85% украинцев никакие территориальные уступки России недопустимы. Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС (подробнее).

4. СБУ сообщила о подозрении главе Центробанка России. СБУ сообщила о подозрении главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной, которая вводит "рублевую зону" во временно оккупированных районах юга и востока Украины (подробнее).

5. РФ признала потерю 63 оккупантов после удара по Макеевке. Другие источники пишут о сотнях. В Минобороны РФ говорят, что ВСУ нанесли удар шестью снарядами из РСЗО HIMARS (подробнее).

Читайте также тексты дня:

СБУ помогла выиграть битву за Киев и пресекла "русский мир" в Одессе: неизвестные детали

Как фейк о портрете Бандеры сделал популярным Telegram-бот "Папка в пакете"

Топ ожидаемых игр 2023 года. Hogwarts Legacy, Forspoken, Suicide Squad, Diablo IV

Переел и выпил лишнего. Как наладить питание после праздников, советует диетолог

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 