Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 21 июля

1. ИЗ НБУ УВОЛИЛСЯ ГЛАВНЫЙ ПО ПРОВЕРКАМ БАНКОВ. Директор департамента выездных проверок Национального банка Украины Денис Новиков 20 июля прекратил работу в НБУ (Подробнее).

2. УКРАИНСКИЙ ЛЕДОКОЛ ПРИБУДЕТ В ОДЕССУ В СЕНТЯБРЕ. Британский ледокол RRS James Clark Ross, который Украина купила для ученых-полярников, прибудет в Одессу в первой половине сентября, а в декабре 2021 года отправится к Антарктиде (Подробнее).

3. СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2. У БАЙДЕНА ПРИЗВАЛИ УКРАИНУ НЕ КРИТИКОВАТЬ СДЕЛКУ С ГЕРМАНИЕЙ – POLITICO. Чиновники администрации президента США Джо Байдена призвали украинских коллег не критиковать публично будущую сделку с Германией по российско-немецкому газопроводу Северный поток-2 (Подробнее).

4. В УКРАИНЕ ХОТЯТ НАЛАДИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ВОДОРОДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. Министерство инфраструктуры разработало проект приказа, который вводит возможность развития в Украине колесных транспортных средств, работающих на водороде (Подробнее).

5. РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА С БОЕВОЙ ТЕХНИКОЙ ПЕРЕБРАСЫВАЮТ В БЕЛАРУСЬ. В МИНСКЕ ПИШУТ – ДЛЯ УЧЕНИЙ. Сегодня, 21 июля, в Беларусь начнут прибывать первые эшелоны с российскими солдатами и военной техникой. Это, как пишут в Минобороны страны, начало подготовки к Западу-2021 – совместным стратегическим учениям армий РФ и Беларуси (Подробнее).

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