Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 21 января

1. Посол США в ОБСЕ: Ожидаю, что мы поддержим идею союзников дать Украине F-16. Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер ожидает, что Вашингтон поддержит идею союзников передать Украине самолеты F-16 (подробнее).

2. В Киеве прощаются с погибшим руководством МВД: фото. Церемония началась возле здания МВД. Колонна выдвинулась в сторону Украинского дома, где прошло прощание (подробнее).



3. Leopard. Главы МИД стран Балтии призвали Берлин немедленно дать Украине танки. Украине надо немедленно дать танки Leopard немецкого производства, чтобы ускорить конец войны с Россией, сказано в заявлении глав МИД стран Балтии (подробнее).



4. Чехия опровергла сообщения СМИ о якобы ее готовности дать Украине танки Leopard 2. Сообщения СМИ о якобы готовности Чехии передать Украине танки Leopard 2 немецкого производства являются ложными, заявили в МИД страны (подробнее).



5. ZN.ua: Минобороны закупает еду для военных в разы дороже магазинной. В Раде отреагировали. Минобороны закупает продукты для украинских военнослужащих в несколько раза дороже, чем они стоят в столичных магазинах уже с учетом наценки. Об этом сообщает издание ZN.ua, в распоряжении которого есть соглашение Минобороны на услуги организации питания в 2023 году (подробнее).



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Оксана Житнюк

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