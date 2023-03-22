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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 22 марта

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2023, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 22 марта - Фото
Фото: t.me/magomedov_mus

1. НОЧЬЮ РОССИЯ АТАКОВАЛА УКРАИНУ ДРОНАМИ-КАМИКАДЗЕ. Силы ПВО сбили 16 дронов из 21-го. Российские беспилотники попали по двум общежития в Ржищеве, погибли семь человек. (подробнее)

2. РОССИЯ УДАРИЛА РАКЕТАМИ ПО ЖИЛЫМ МНОГОЭТАЖКАМ ЗАПОРОЖЬЯ. В результате очередной ракетной атаки по Запорожью один человек погиб, в больницах находится 25 человек. Три человека в тяжелом состоянии. (подробнее)

3. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОБЫВАЛ ПОД БАХМУТОМ, НАГРАДИЛ БОЙЦОВ. Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции Сил обороны в Донецкой области и наградил защитников Бахмута. (подробнее)

4. НАБУ СООБЩИЛО О ПОДОЗРЕНИИ ЭКС-ГЛАВЕ ФОНДА ГОСИМУЩЕСТВА. Дмитрия Сенниченко считают организатором преступной группировки, которая за 2019-2021 годы завладела более 500 млн грн государственных предприятий. (подробнее)

5. ПРИЕЗД СИ НЕ ПРИНЕС РФ СДЕЛКУ ПО СИЛЕ СИБИРИ-2.  Визит лидера Китая Си Цзиньпина завершился без соглашения по поводу строительства нового газопровода Сила Сибири-2, которого в России ждут многие годы. (подробнее)

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Наталія Медведєва
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