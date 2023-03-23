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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 23 марта

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 23 марта - Фото
Александр Сырский в Бахмуте (Фото: Сухопутные войска ВСУ)

1. СЫРСКИЙ: СОВСЕМ СКОРО ВСУ ВОСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОТЕРЯМИ РФ В БАХМУТЕ. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что "совсем скоро" ВСУ воспользуются потерями РФ в Бахмуте, как это было во время изгнания оккупантов из Киевской и Харьковской областей. (подробнее)

2. СЛОВАКИЯ ПЕРЕДАЛА ВСУ ПЕРВЫЕ ИСТРЕБИТЕЛИ МИГ-29. Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29. Об этом сообщило Министерство обороны Словакии. (подробнее)

3. ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ ОБЪЯСНИЛИ НУЖДЫ В АВИАЦИИ ДЛЯ ВСУ. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил нужды Украины в западной авиации, комментируя публикации в иностранных СМИ о якобы обучении или переговорах относительно тех или иных самолетов стран-союзников. (подробнее)

4. ДЕЙСТВИЯ ВСУ СКОВАНЫ МЕДЛЕННЫМИ ПОСТАВКАМИ ЗАПАДНОГО ОРУЖИЯ – WP. Одним из условий эффективного противостояния Украины агрессии России является западная военная помощь, однако новая военная техника поступает в распоряжение ВСУ слишком медленно для организации контрнаступления. (подробнее)

5. ФИНЛЯНДИЯ ОБЪЯВИЛА НОВЫЙ ПАКЕТ ПОМОЩИ ВСУ. Финляндия приняла решение о выделении 14-го пакета военной помощи Украине, в который вошли три танка для разминирования Leopard 2. (подробнее)

Читайте также: Выпустить "Кракена". Неизвестные детали харьковского наступления: фильм ГУР – за минуту

Наталія Медведєва
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