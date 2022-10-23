Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 23 октября

1. В России горел пороховой завод, был взрыв. Там делали заряды для РСЗО – Стратком ВСУ

В российской Перми горел пороховой завод, на котором делали заряды для реактивных систем залпового огня.



2. Армия России ночью ударила ракетами по Николаеву. Есть попадание по жилому дому – фото

Одна из ракет полностью разрушила квартиру на пятом этаже жилого дома в Николаеве.

3. Двигатели для российских вертолетов. СБУ раскрыла детали дела Богуслаева – фото с обысков

СБУ задержала президента АТ "Мотор Сич" в рамках дела о незаконных поставках двигателей для российских штурмовых вертолетов.

4. В России снова военный самолет упал на жилой дом – видео

В российском Иркутске военный самолет упал на жилой дом. Российские экстренные службы утверждают, что истребитель Су-30 разбился якобы при испытательном полете.

5. На Russia Today призвали топить украинских детей. Кулеба требует глобального запрета RT

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал к глобальному запрету всех пропагандистских медиа государственного холдинга Russia Today после того, как в одной из передач в очередной раз прозвучали прямые призывы к убийству украинцев.

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Сергій Бережний

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