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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 23 октября

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2022, 18:59
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 23 октября - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

1. В России горел пороховой завод, был взрыв. Там делали заряды для РСЗО – Стратком ВСУ
В российской Перми горел пороховой завод, на котором делали заряды для реактивных систем залпового огня.

2. Армия России ночью ударила ракетами по Николаеву. Есть попадание по жилому дому – фото
Одна из ракет полностью разрушила квартиру на пятом этаже жилого дома в Николаеве.

3. Двигатели для российских вертолетов. СБУ раскрыла детали дела Богуслаева – фото с обысков
СБУ задержала президента АТ "Мотор Сич" в рамках дела о незаконных поставках двигателей для российских штурмовых вертолетов.

4. В России снова военный самолет упал на жилой дом – видео
В российском Иркутске военный самолет упал на жилой дом. Российские экстренные службы утверждают, что истребитель Су-30 разбился якобы при испытательном полете.

5. На Russia Today призвали топить украинских детей. Кулеба требует глобального запрета RT
Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал к глобальному запрету всех пропагандистских медиа государственного холдинга Russia Today после того, как в одной из передач в очередной раз прозвучали прямые призывы к убийству украинцев.      

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Сергій Бережний
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