Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 25 июня

1. МАССИРОВАННЫЙ РАКЕТНЫЙ УДАР. РОССИЯ БИЛА ПО ДЕСНЕ, ВОКРУГ ЖИТОМИРА, В ХМЕЛЬНИЦКОЙ ОБЛАСТИ. Армия страны-оккупанта России в очередной раз нанесла ракетный удар по поселку Десна в Черниговской области, где действует 169 учебный центр имени князя Ярослава Мудрого Сухопутных войск ВСУ (подробнее).

2. РОССИЯ ЗАЛПОМ УДАРИЛА РАКЕТАМИ ПО ВОЕННОМУ ОБЪЕКТУ ЗАПАДНЕЕ ЛЬВОВА, ПВО СБИЛА ДВЕ РАКЕТЫ. Страна-оккупант Россия рано утром нанесла ракетный удар по военному объекту во Львовской области (подробнее).

3. БУДАНОВ: В АВГУСТЕ НАЧНЕТСЯ ПЕРЕЛОМ. ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ КАТАСТРОФОЙ ДЛЯ РОССИИ – И НИЧЕМ ИНЫМ. Начальник военной разведки Кирилл Буданов считает, что в августе наступит переломный момент в полномасштабной войне России против Украины на истощение, а к концу года масштабные боевые действия практически прекратятся (подробнее).

4. "ПО ЦЕЛИ – ОГОНЬ!" ВСУ ПОКАЗАЛИ ПЕРВОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ ВИДЕО С РАБОТОЙ HIMARS В УКРАИНЕ. Ракетные системы HIMARS уже работают в Украине по российским целям (подробнее).

5. МЭР СЕВЕРОДОНЕЦКА: ГОРОД ПОЛНОСТЬЮ ПОД ОККУПАЦИЕЙ. Глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк заявил, что российские оккупанты полностью контролируют город и уже "наводят там свои порядки" (подробнее).

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Вадим Ребрина

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