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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 26 марта

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2023, 18:59
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 26 марта - Фото
Фото - Міністерство оборони Великої Британії_5

1. Потери России в Украине с начала войны превысили 170 000 человек – Минобороны

С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 170 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ. Только в течение 25 марта армия России потеряла 660 военных, 15 танков, 15 бронированных машин и восемь артиллерийских систем. 

2. Северная Македония готова вернуть Украине 12 ударных вертолетов, купленных в 2001 году

Северная Македония готова передать Украине 12 ударных вертолетов Ми-24, заявила министр обороны этой страны Славянка Петровска в эфире местного телеканала.

3. Сийярто заверил, что не поддерживает территориальные претензии РФ: За мир, а не статус-кво

То, что Венгрия призывает к немедленному прекращению огня в Украине, не означает, что она поддерживает территориальные претензии Кремля, сказал министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто.

4. Украина требует созвать Совбез ООН в связи угрозой размещения ядерного оружия в Беларуси 

МИД Украины считает намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие "провокационным шагом" и требует в связи с этим экстренно созвать заседание Совета безопасности ООН.

5. Неизвестный дрон взорвался в Тульской области РФ – видео

В городе Киреевск Тульской области России произошел мощный взрыв. Пропагандистские медиа страны-агрессора утверждают, что взорвался "беспилотник с боеприпасом".

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Сергій Бережний
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