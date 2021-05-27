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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 27 мая

27.05.2021, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 27 мая - Фото

1. BLOOMBERG: ЕС МОЖЕТ НАЛОЖИТЬ САНКЦИИ НА ГЛАВНЫЙ ЭКСПОРТНЫЙ ТОВАР БЕЛАРУСИ. Европейский Союз рассматривает возможность введения запрета на экспорт калия из Беларуси. Такие меры могут быть приняты до июня (Подробнее). 

2. ЭНЕРГОАТОМ НАЧАЛ ПРОЦЕСС ПРОТИВ РОССИИ ЗА УТРАЧЕННЫЕ АКТИВЫ В КРЫМУ. НАЭК Энергоатом направил в компетентные органы России уведомлении о возникновении спора на основании нарушения межправительственного договора о взаимной защите инвестиций от 1999 года (Подробнее).

3. Начались огневые испытания украинской САУ "Богдана" в калибре НАТО – Defense ExpressНа полигоне Широкий Лан в Николаевской области проходят предварительные испытания самоходной артиллерийской установки "Богдана" украинского производства в калибре НАТО – 155 мм (Подробнее). 

4. СТРАНЫ G7 ТРЕБУЮТ ОТ ЛУКАШЕНКО НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЬ ПРОТАСЕВИЧА И ГРОЗЯТ НОВЫМИ САНКЦИЯМИ. Страны G7 осудили действия Беларуси в отношении сооснователя NEXTA Романа Протасевича и не исключают новых санкций против режима диктатора Александра Лукашенко (Подробнее). 

5. СУД ЗАКРЫЛ ДЕЛО ПРОТИВ ТУПИЦКОГО О НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННОЙ ЗЕМЛЕ В КРЫМУ И КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ. Голосеевский суд Киева закрыл дело о привлечении к административной ответственности Александра Тупицкого, чье назначение судьей КСУ отменил указом президент Владимир Зеленский (Подробнее). 

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Станислав Стороженко
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