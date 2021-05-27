Страны G7 требуют от Лукашенко немедленно освободить Протасевича и грозят новыми санкциями

Страны G7 осудили действия Беларуси в отношении сооснователя NEXTA Романа Протасевича и не исключают новых санкций против режима диктатора Александра Лукашенко. Об этом говорится в заявлении стран Большой семерки, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

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Министры иностранных дел стран G7 (Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США) и высокий представитель ЕС призвали немедленно освободить беларуского журналиста с его спутницей и других политзаключенных.

Большая семерка заявляет, что принудительная посадка самолета Ryanair поставила под угрозу безопасность пассажиров и экипажа.

Действия Лукашенко в G7 назвали серьезным нарушением правил гражданской авиации.

"Мы призываем Международную организацию гражданской авиации срочно решить эту проблему для соблюдения ее правил и стандартов", – говорится в заявлении G7.

Большая семерка заявила, что будет добиваться ответственности для властей Беларуси за инцидент с самолетом Ryanair. В частности, в G7 планируют ввести дополнительные санкции против режима Лукашенко.

23 мая 2021 года режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске. С борта КГБ снял сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный тюремный срок, сам он не исключает казни.

Вместе с Протасевичем задержали и его девушку Софию Сапегу. Ее родители выяснили, что она находится в СИЗО Минска на улице Окрестина. В РФ заявили, что в Беларуси ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Беларуси с августа по сентябрь 2020 года.

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Оксана Житнюк

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