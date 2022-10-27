Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 27 октября

1. КАЖЕТСЯ, НЕКОТОРЫЕ ЛИДЕРЫ ЕС НЕ ПРОТИВ ЗАКОНЧИТЬ ВОЙНУ ПОРАЖЕНИЕМ УКРАИНЫ – МОРАВЕЦКИЙ. Польский премьер Матеуш Моравецкий говорит, что самыми надежными партнерами в альянсе за Украину являются "все те же страны восточного фланга – от Финляндии до стран Балтии, Чехия, Словакия, Румыния", которые "ощущают угрозу от Путина и прекрасно осознают опасность", но некоторые лидеры ЕС предпочли бы, чтобы "все было по старинке" (подробнее).

2. "УТРО ХОРОШИХ НОВОСТЕЙ". НА ЮЖНОМ ФРОНТЕ ВСУ СЕГОДНЯ УСПЕЛИ СБИТЬ СУ-25 И КА-52 РОССИЯН. 27 октября воздушное командование "Юг" рапортовало в сообщении под названием "Утро хороших новостей" об уничтожении ударного вертолета и штурмовика российской оккупационной армии на южном фронте в Украине (подробнее).

3. ГЕНШТАБ: АРМИЯ РОССИИ МОЖЕТ ВЗОРВАТЬ ЖИЛЬНЫЕ МАССИВЫ ПРИ ОТСТУПЛЕНИИ И УСТРОИТЬ ТЕРАКТ НА ЗАЭС. Российские оккупанты могут устроить серию террористических актов во время отступления с временно оккупированных территорий, а также техногенную катастрофу на Запорожской атомной электростанции (подробнее).

4. АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА В КИЕВЕ И ОБЛАСТИ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ БУДУТ БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫМИ — ДТЕК. После очередных ударов российских оккупантов по критической инфраструктуре в Киеве вводят более длительные экстренные отключения света (подробнее).

5. ЗЕЛЕНСКИЙ О ХЕРСОНЕ: РОССИЯ УСТРОИЛА ИНФОРМАЦИОННУЮ АТАКУ, ЧТОБЫ МЫ ПЕРЕБРОСИЛИ ТУДА ВОЙСКА. Российские оккупанты не собираются отступать из Херсона, хотя и устроили информационную операцию, чтобы Украина перебросила туда войска с других направлений (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Обзор | РФ – как наркоторговец, Европа ошибалась, а Украина будет в ЕС. Итоги второго "Лугано"

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.