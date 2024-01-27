Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 27 января

Зеленский создал бизнес-совет при президенте, под Сумами ДРГ расстреляла брата и сестру, заявление Байдена о безопасности границ и другие новости

Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

1. Байден выпустил заявление насчет безопасности границ США: Примите законопроект и я его подпишу. Президент США Джо Байден призвал Конгресс принять двухпартийный законопроект о безопасности границы с Мексикой, предусматривающий продление помощи Украине (подробнее).

2. Зеленский создал бизнес-совет при президенте: кто туда вошел. Президент Владимир Зеленский 26 января подписал указ о создании Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения, в него войдут семеро бизнесменов (подробнее).

3. В Сумской области диверсионная группа россиян расстреляла брата и сестру – глава ОВА. На Сумщине утром 27 января российская диверсионная группа расстреляла брата и сестру из Хотинской общины (подробнее).

4. Чернев ответил нардепке Совсун о мобилизации "всех": В законе – только о мужчинах. Народный депутат от Слуги народа и заместитель председателя оборонного комитета Егор Чернев прокомментировал заявление нардепки от Голоса Инны Совсун о том, что Конституция предусматривает обязанность защищать государство для всех граждан, а не только для мужчин. Чернев отметил в ответ, что в законе о мобилизации прописаны именно "мужчины" (подробнее).



5. YouGov: Треть британцев до 40 лет говорят, что не пошли бы на фронт в случае мировой войны. По данным исследования, в Великобритании 38% людей младше 40 утверждают, что они отказались бы служить в вооруженных силах в случае мировой войны, а 30% сказали, что не служили, даже если бы Британия столкнулась с неизбежным вторжением (подробнее).



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