П'ять головних новин України та світу на 19:00 27 січня

Зеленський створив бізнес-раду при президенті, під Сумами ДРГ розстріляла брата та сестру, Байден випустив заяву щодо безпеки кордонів і інші новини

Володимир Зеленський (Фото - Офіс президента)

1. Байден випустив заяву щодо безпеки кордонів США: Ухваліть законопроєкт і я його підпишу. Президент США Джо Байден закликав Конгрес ухвалити двопартійний законопроєкт про безпеку кордону з Мексикою, який передбачає продовження допомоги Україні (детальніше).

2. Зеленський створив бізнес-раду при президенті: хто туди увійшов. Президент Володимир Зеленський 26 січня підписав указ про створення Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, до неї увійдуть семеро бізнесменів (детальніше).

3. У Сумській області диверсійна група росіян розстріляла брата та сестру — голова ОВА. На Сумщині вранці 27 січня російська диверсійна група розстріляла брата та сестру з Хотiнської громади (детальніше).

4. Чернєв відповів нардепці Совсун щодо мобілізації "усіх": В законі – тільки про чоловіків. Народний депутат від Слуги народу та заступник голови оборонного комітету Єгор Чернєв прокоментував заяву нардепки від Голосу Інни Совсун про те, що Конституція передбачає обов’язок захищати державу для всіх громадян, а не лише для чоловіків. Чернєв наголосив у відповідь, що в законі про мобілізацію прописано саме "чоловіки" (детальніше).



5. YouGov: Третина британців до 40 років кажуть, що не пішли б на фронт у разі світової війни. За даними дослідження, у Великій Британії 38% людей молодше 40 стверджують, що вони відмовилися б служити в збройних силах у разі світової війни, а 30% сказали, що не служили б, навіть якби Британія зіткнулася з неминучим вторгненням (детальніше).



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