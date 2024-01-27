Чернєв відповів нардепці Совсун щодо мобілізації "усіх": В законі – тільки про чоловіків

Нардеп Чернєв наголосив, що у мобілізації жінок наразі потреби немає, але мобілізаційний вік для чоловіків може бути змінено – від 25 років

Народний депутат від Слуги народу та заступник голови оборонного комітету Єгор Чернєв прокоментував заяву нардепки від Голосу Інни Совсун про те, що Конституція передбачає обов’язок захищати державу для всіх громадян, а не лише для чоловіків. Чернєв в ефірі телемарафону наголосив, що в законі про мобілізацію прописано саме "чоловіки".

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Совсун в інтервʼю блогерці Еммі Антонюк заявила, що підтримує мобілізацію жінок, якщо у державі виникне така потреба.

"У нас у Конституції написано, що всі громадяни України повинні брати участь у захисті державності. Не написано, що тільки чоловіки чи тільки жінки. Для чоловіків прописана обовʼязкова служба, але обовʼязок захищати державу у нас записаний для всіх", – сказала нардепка.

Чернєв наголосив, що в законі про мобілізацію прописано не "громадянин", а саме "чоловіки віком 27-60 років".

"І так воно і буде залишатись. Позиція президента, позиція нашого комітету і позиція, думаю, більшості парламентарів – не потрібно сьогодні додавати жінок до мобілізаційного ресурсу, тому що сьогодні у нас є достатньо мобілізаційного ресурсу – саме чоловіків у віці 27-60 [років]. Або, можливо, як пропонується у цьому законопроєкті, зниження мобілізаційного віку – з 25 до 60 років", – сказав нардеп.

На пресконференції у грудні 2023 року Зеленський виступив проти мобілізації жінок та заявив, що готовий підписати закон про мобілізацію чоловіків з 25 років.

11 січня 2024-го нардепи мали розглянути в першому читанні законопроєкт про мобілізацію з урахуванням рекомендацій оборонного комітету. Однак на закритому засіданні погоджувальної ради та нараді з військовим командуванням було вирішено повернути законопроєкт на доопрацювання до уряду. Потім уряд відкликав його.

Того ж дня міністр оборони Умєров повідомив, що його відомство вже підготувало нову редакцію з урахуванням усіх пропозицій.

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