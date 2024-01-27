Чернев ответил нардепке Совсун насчет мобилизации "всех": В законе – только о мужчинах

Нардеп Чернев отметил, что в мобилизации женщин сейчас нет потребности, но мобилизационный возраст для мужчин может быть изменен – от 25 лет

Военный шеврон с малым гербом Украины (Фото - depositphotos.com)

Народный депутат от Слуги народа и заместитель председателя оборонного комитета Егор Чернев прокомментировал заявление нардепки от Голоса Инны Совсун о том, что Конституция предусматривает обязанность защищать государство для всех граждан, а не только для мужчин. Чернев в эфире телемарафона подчеркнул, что в законе о мобилизации прописаны именно "мужчины".

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Совсун в интервью блогерше Эмме Антонюк заявила, что поддерживает мобилизацию женщин, если в государстве возникнет такая необходимость.

"У нас в Конституции написано, что все граждане Украины должны участвовать в защите государственности. Не написано, что только мужчины или только женщины. Для мужчин прописана обязательная служба, но обязанность защищать государство у нас записана для всех", – сказала нардепка.

Чернев подчеркнул, что в законе о мобилизации прописано не "гражданин", а именно "мужчины 27-60 лет".

"И так оно и будет оставаться. Позиция президента, позиция нашего комитета и позиция, думаю, большинства парламентариев – не нужно сегодня добавлять женщин в мобилизационный ресурс, потому что сегодня у нас достаточно мобилизационного ресурса – именно мужчин в возрасте 27-60 [лет]. Или, возможно, как предлагается в этом законопроекте, снижение мобилизационного возраста – с 25 до 60 лет", – сказал нардеп.

На пресс-конференции в декабре 2023 года Зеленский выступил против мобилизации женщин и заявил, что готов подписать закон о мобилизации мужчин с 25 лет.

11 января 2024 года нардепы должны были рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации с учетом рекомендаций оборонного комитета. Однако на закрытом заседании согласительного совета и совещании с военным командованием было решено вернуть законопроект на доработку правительству. Затем правительство отозвало его.

В тот же день министр обороны Умеров сообщил, что его ведомство уже подготовило новую редакцию с учетом всех предложений.

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