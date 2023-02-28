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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 28 февраля

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 18:59
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 28 февраля - Фото
Система ПВО Skynex (Фото: Rheinmetall)

1. В Краснодарском крае РФ горела нефтебаза. РосСМИ сообщают об атаке беспилотников – видео

На нефтезаводе Роснефти в Туапсе (Краснодарский край, РФ) ночью произошел пожар, сообщают местные власти. Российские Telegram-каналы пишут, что завод атаковали два беспилотника.

2. Зеленский: Год назад Украина подала заявку в ЕС, в 2023-м пора начать переговоры о членстве

Исполнился год с дня подачи Украиной заявки на вступление в Европейский Союз. Президент Владимир Зеленский считает, что в этом году пришло время принять решение о начале переговоров о членстве.

3. Зеленский собрал Ставку: Были доклады Залужного и Буданова, обсудили нужды численности ВСУ

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Главком ВСУ Валерий Залужный и начальник военной разведки Кирилл Буданов раскрыли общую оперативную обстановку и вероятный характер действий россиян в ближайшее время.

4. Германия передаст Украине две системы ПВО Skynex в 2023 году. Они могли прикрывать Берлин

Украина получит от Германии две системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex уже в 2023 году, заявил генеральный директор компании-производителя Rheinmetal Армин Паппергер.

5. Путин разрушил все основы. Конец войны не улучшит отношения с РФ, назад пути нет — НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что окончание войны РФ против Украины не улучшит отношения с Москвой. Он отметил, что в конце холодной войны многие были уверены в нормализации отношений с Россией, однако диктатор Владимир Путин отказался от диалога и оставил за собой ряд невыполненных обещаний. 

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Сергій Бережний
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