Зеленский собрал Ставку: Были доклады Залужного и Буданова. Обсудили нужды численности ВСУ
Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего 28 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
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На заседании командующий Сухопутных войск Александр Сырский и командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский доложили о ходе боевых действий на востоке и юге.
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и начальник военной разведки Кирилл Буданов раскрыли общую оперативную обстановку и вероятный характер действий россиян в ближайшее время.
Поднимался вопрос обеспечения Сил обороны боеприпасами и техникой, а также ход подготовки украинских воинов за границей.
Кроме этого, были рассмотрены нужды ВСУ в вопросе численность и специальностей.
- 25 февраля в Бахмут приезжал генерал Александр Сырский. Бои за город продолжаются в окрестностях, россияне хотят его окружить.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли говорил, что ВСУ очень важно устоять в Бахмуте.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что оборона Бахмута является стратегически обоснованным шагом. Бахмут важно удержать, но не ценой гибели всех бойцов, говорил Зеленский.
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