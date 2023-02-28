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Зеленский собрал Ставку: Были доклады Залужного и Буданова. Обсудили нужды численности ВСУ

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28.02.2023, 15:43
Зеленский собрал Ставку: Были доклады Залужного и Буданова. Обсудили нужды численности ВСУ - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего 28 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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На заседании командующий Сухопутных войск Александр Сырский и командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский доложили о ходе боевых действий на востоке и юге. 

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и начальник военной разведки Кирилл Буданов раскрыли общую оперативную обстановку и вероятный характер действий россиян в ближайшее время.

Поднимался вопрос обеспечения Сил обороны боеприпасами и техникой, а также ход подготовки украинских воинов за границей.

Кроме этого, были рассмотрены нужды ВСУ в вопросе численность и специальностей. 

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Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война Валерий Залужный александр сырский Кирилл Буданов
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