Зеленский собрал Ставку: Были доклады Залужного и Буданова. Обсудили нужды численности ВСУ

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего 28 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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На заседании командующий Сухопутных войск Александр Сырский и командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский доложили о ходе боевых действий на востоке и юге.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и начальник военной разведки Кирилл Буданов раскрыли общую оперативную обстановку и вероятный характер действий россиян в ближайшее время.

Поднимался вопрос обеспечения Сил обороны боеприпасами и техникой, а также ход подготовки украинских воинов за границей.

Кроме этого, были рассмотрены нужды ВСУ в вопросе численность и специальностей.

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Дмитро Гриниченко

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