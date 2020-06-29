Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 29 июня

1. В УКРАИНЕ СИЛЬНО ВЫРОСЛА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПНЕВМОНИЕЙ. Глава Минздрава Степанов говорит, что заболеваемость пневмонией упала в два раза за время жесткого карантина, но выросла после ослаблений ограничений. (подробнее)

2. УКРАИНА ПОЛУЧИТ ПЕРВЫЙ ТРАНШ КРЕДИТА ОТ МБРР. Украина получит от Международного банка реконструкции и развития $350 млн на поддержку проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления". (подробнее)

3. АГРЕССИЯ РОССИИ ВОЗМОЖНА УЖЕ В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ. РФ в ближайшей перспективе может использовать военный потенциал для нового наступления на Украину. Об этом, комментируя грядущие российские учения Кавказ-2020, заявил замминистра иностранных дел Василий Боднар. (подробнее)

4. НЕФТЬ ДЕШЕВЕЕТ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ВТОРОЙ ВОЛНЫ ПАНДЕМИИ. Цены на нефть снижаются вторую сессию подряд, поскольку рост числа случаев коронавируса в США и других регионах вынудил некоторые страны вернуть частичный карантин, что чревато ослаблением спроса на топливо. (подробнее)

5. УКРАИНА И ВЕНГРИЯ ОТКРЫЛИ ПУНКТЫ ПРОПУСКА НА ГРАНИЦЕ. Пересечь границу с Венгрией без прохождения карантина можно только для краткосрочного пребывания в пограничной зоне или для транзитного проезда. (подробнее)

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