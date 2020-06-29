Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 29 июня

Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 29 июня - Фото
29.06.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. В УКРАИНЕ СИЛЬНО ВЫРОСЛА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПНЕВМОНИЕЙ. Глава Минздрава Степанов говорит, что заболеваемость пневмонией упала в два раза за время жесткого карантина, но выросла после ослаблений ограничений. (подробнее)

2. УКРАИНА ПОЛУЧИТ ПЕРВЫЙ ТРАНШ КРЕДИТА ОТ МБРР. Украина получит от Международного банка реконструкции и развития $350 млн на поддержку проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления". (подробнее)

3. АГРЕССИЯ РОССИИ ВОЗМОЖНА УЖЕ В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ. РФ в ближайшей перспективе может использовать военный потенциал для нового наступления на Украину. Об этом, комментируя грядущие российские учения Кавказ-2020, заявил замминистра иностранных дел Василий Боднар. (подробнее)

4. НЕФТЬ ДЕШЕВЕЕТ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ВТОРОЙ ВОЛНЫ ПАНДЕМИИ. Цены на нефть снижаются вторую сессию подряд, поскольку рост числа случаев коронавируса в США и других регионах вынудил некоторые страны вернуть частичный карантин, что чревато ослаблением спроса на топливо. (подробнее)

5. УКРАИНА И ВЕНГРИЯ ОТКРЫЛИ ПУНКТЫ ПРОПУСКА НА ГРАНИЦЕ. Пересечь границу с Венгрией без прохождения карантина можно только для краткосрочного пребывания в пограничной зоне или для транзитного проезда. (подробнее)

Читайте также:

Истории спецслужб. Оружейный барон ФСБ: как Москва спасает своего "Юрия Орлова"

Устрицы на миллион. Как бывший айтишник создал экзотический бизнес и что из этого вышло

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
главное за день
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 