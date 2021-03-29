Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 29 марта

1. ГИГАНТСКИЙ КОНТЕЙНЕРОВОЗ EVER GIVEN СНЯЛИ С МЕЛИ В СУЭЦКОМ КАНАЛЕ. Инженерные бригады сняли с мели судно, блокировавшее движение по Суэцкому каналу. Почти мгновенно отреагировал на событие рынок нефти – цены на "черное золото" упали более, чем на 2%. (подробнее).

2. ГОСБАНКИ ЗА ГОД СПИСАЛИ 87 МЛРД ГРН НЕРАБОТАЮЩИХ КРЕДИТОВ. СКОЛЬКО ЕЩЕ ОСТАЛОСЬ. На сегодняшний день доля неработающих кредитов в кредитном портфеле государственных банков составляет 57,4% (подробнее).

3. ПРИВАТБАНК О ЗАКОНЕ ОБ ЭКВАЙРИНГЕ: МИЛЛИАРДНЫЕ ПОТЕРИ, ОТКЛЮЧЕНИЕ APPLE PAY И GOOGLE PAY. По мнению зампредседателя правления Привата, законодательное регулирование стоимости эквайринга обойдется бюджету минимум в 4 млрд грн в год (подробнее).

4. В "СУЭЦКОЙ ПРОБКЕ" ЗАСТРЯЛО ВОСЕМЬ СУДОВ С ГРУЗОМ УКРАИНСКИХ КОМПАНИЙ. Однако в целом авария балкера Ever Given на ритмичность отгрузки украинского экспорта не повлияла, заявил судовый агент Украины компания Stark Shipping. (подробнее).

5. АСЕЕВ: УСТАНОВЛЕНЫ КЛЮЧЕВЫЕ ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ ИЗ ДОНЕЦКОЙ ТЮРЬМЫ "ИЗОЛЯЦИЯ" – ФОТО. Журналист и экс-узник российских оккупантов на Донбассе Станислав Асеев заявил, что установлены граждане РФ, которые были "ключевыми военными преступниками" во временно оккупированном Донецке. (подробнее).

Читайте также главные тексты дня:

Наукой по ковиду|Кто рискует заболеть COVID повторно и вакцина AstraZeneca в США: новый обзор исследований

СНБО и пряником|Как Зеленский регулирует цены на газ и дрессирует монополию Фирташа. История от инсайдеров

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.