UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 3 декабря

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2022, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 3 декабря - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

1. Пентагон впервые показал стратегический ядерный стелс-бомбардировщик B-21 Raider – видео. Минобороны США представило стратегический бомбардировщик-"невидимку" с треугольным крылом B-21 Raider. Он стал первым американским боевым самолетом для таких задач за более чем 30 последних лет (подробнее).

2. G7 и Австралия вслед за Евросоюзом установили порог цен на российскую нефть на уровне $60. Эта цена устанавливается на историческом для России уровне, который выше себестоимости производства и соответствует довоенному, говорится в заявлении (подробнее).

3. Россия тайно собирает "теневой флот" для обхода нефтяных санкций – Financial Times. Россия формирует "теневой флот" для обхода ограничений на продажу нефти, которые западные страны ввели в ответ на вторжение в Украину (подробнее).

4. Спецоперация в Лондоне. Задержан и отпущен под залог 58-летний олигарх из России. Фридман был задержан по подозрению в отмывании денег, сговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и сговоре с целью дачи ложных показаний. Его освободили под залог (подробнее).

5. Россия похитила в Украине пшеницы примерно на $1 млрд – Bloomberg. Украина потеряла урожай пшеницы не менее чем на $1 млрд из-за российской оккупации, сообщает Bloomberg на основе анализа данных спутникового мониторинга (подробнее).

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 