Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 3 февраля
1. В КИЕВЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ САММИТ УКРАИНА – ЕС. Лидеры ЕС заявили, что Украина достаточно быстро продвигается по евроинтеграционному пути. (подробнее)
2. СУД В США ДАЛ ДОБРО НА КОНФИСКАЦИЮ АКТИВОВ ОЛИГАРХА ИЗ РФ В ПОЛЬЗУ УКРАИНЫ. 2 февраля окружной судья США Пол Гардефе в федеральном суде Манхэттена разрешил прокуратуре конфисковать $5,4 млн активов подсанкционного российского олигарха Константина Малофеева. (подробнее)
3. ГЕРМАНИЯ ОДОБРИЛА ПОСТАВКИ ТАНКОВ LEOPARD 1 В УКРАИНУ. Немецкое правительство подтвердило, что одобрило лицензию на экспорт в Украину основных боевых танков Leopard 1. (подробнее)
4. КУЛЕБА ПРЕДЛОЖИЛ ЗЕЛЕНСКОМУ РЕШИТЬ, РАЗОРВАТЬ ЛИ ОТНОШЕНИЯ С ИРАНОМ. Начав снабжать страну-оккупанта Россию дронами-камикадзе для войны против Украины, Иран пересек черту, и от разрыва дипломатических отношений с Киевом Тегеран отделяет только решение президента Зеленского. (подробнее)
5. КРЫЛАТЫЕ БОМБЫ GLSDB АРМИЯ УКРАИНЫ ПОЛУЧИТ НЕ РАНЬШЕ ОСЕНИ. Первые поставки крылатых бомб GLSDB производства Boeing-Saab, способных поражать цели на расстоянии до 150 км, займут около девяти месяцев после того, как будет заключен контракт на их производство для Украины, сообщило издание Bloomberg. (подробнее)
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