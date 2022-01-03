Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 3 января

1. ПРЕЗИДЕНТЫ США И УКРАИНЫ ПОГОВОРИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ. Ключевой темой переговоров Байдена и Зеленского была ситуация на Донбассе и на границах Украины. Лидеры также обсудили экономические и энергетические вызовы безопасности. (подробнее)

2. СЕРТИФИКАЦИЯ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2 МОЖЕТ ДЛИТЬСЯ ДО ЛЕТА, ЕГО МОГУТ И НЕ ЗАПУСТИТЬ. Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что сертификация российского газопровода Северный поток-2 может длиться до лета, не исключены новые меры США. В итоге проект может быть и не просертифицирован. (подробнее)

3. СПИКЕР ВЕРХОВНОЙ РАДЫ НАЗВАЛ ПРИОРИТЕТЫ РАБОТЫ ПАРЛАМЕНТА В 2022-ОМ. Среди приоритетов работы Верховной Рады на 2022 год: усиление народовластия, реформа Службы безопасности Украины, пенсионная реформа и реформа градостроительства. (подробнее)

4. В ИТАЛИИ ПО ЗАПРОСУ РОССИИ АРЕСТОВАН УКРАИНСКИЙ РЕЖИССЕР ЛАВРЕНЧУК. Украинский театральный режиссер, номинант Шевченковской премии, бывший главный режиссер Одесского театра оперы и балета, ректор Первой украинской школы театра и кино Евгений Лавренчук задержан в Италии по запросу России о его экстрадиции в РФ. (подробнее)

5. РИНАТ АХМЕТОВ УДВОИЛ ЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ ЗА 2021 ГОД. Личное состояние Рината Ахметова выросло на 55% или на $4,14 млрд за 2021 год. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index. На начало января в рейтинге 500 самых богатых людей планеты Ахметов занимает 190 место с состоянием $11,7 млрд. (подробнее)

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