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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 30 января

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 30 января - Фото
Истребитель F-16. Фото – depositphotos

1. Столтенберг в Сеуле убеждает Южную Корею помочь Украине оружием. Сегодня там будет и Остин. Генсек НАТО призвал власти Южной Кореи пересмотреть политику отказа от военной помощи Украине и начать помогать Силам обороны вооружениями и боеприпасами (подробнее).

2. Шмыгаль заявил о скоростном плане по вхождению Украины в ЕС. Шмыгаль заявил, что у Украины очень амбициозный план – войти в Европейский Союз в течение следующих двух лет. Издание утверждает, что "никто в ЕС не считает это реалистичным" (подробнее).

3. Польша готова передать Украине истребители F-16 в координации с союзниками по НАТО. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава в координации с союзниками по Североатлантическому альянсу может передать Силам обороны Украины "любые другие воздушные средства, как это было с МиГами" (подробнее).

4. ВСУ: В последние дни россияне не наращивают силы под Запорожьем, позиции остались за нами. Россияне пытались улучшить тактическое положение на Запорожском направлении, но безуспешно, а в последние дни на этом направлении не наблюдается наращивания сил армии РФ (подробнее).

5. Шмыгаль пообещал открыть цены на продукты и товары для ВСУ: готовятся изменения в Prozorro. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил обновить процедуру публичных закупок для армии. Не исключено, что она будет предусматривать создание нового раздела в Prozorro (подробнее).

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