Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 4 апреля

1. ФИНЛЯНДИЯ ОФИЦИАЛЬНО СТАЛА ЧЛЕНОМ НАТО. Заявку Финляндии одобрили министры иностранных дел стран-членов Альянса сегодня в Брюсселе. Документ о вступлении Финляндии в НАТО подписал министр иностранных дел Пекка Хаависто. (подробнее)

2. ВИЦЕ-КАНЦЛЕР ФРГ ИЗВИНИЛСЯ, ЧТО ГЕРМАНИЯ ДОЛГО НЕ ДАВАЛА ОРУЖИЕ УКРАИНЕ. Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек сказал, что ему очень стыдно из-за того, что после начала полномасштабного вторжения России Германия долго не оказывала военную помощь Украине. (подробнее)

3. РАЗРУШЕНИЕ ДАМБЫ В КРАМАТОРСКЕ – ПОДТОПЛЕНО 260 ДОМОВ НА 30 УЛИЦАХ. В Краматорске в результате частичного разрушения дамбы подтоплено 260 домов на 30 улицах. Ситуация сложная. (подробнее)

4. У МАРЬИНКИ И АВДЕЕВКИ РОССИЯ ЗА ДЕНЬ ПОТЕРЯЛА ПОЧТИ ДВЕ РОТЫ. В районе Марьинки и Авдеевки Россия за сутки потеряла почти две роты личного состава, также оккупанты вывозят технику из Мариуполя, сообщил спикер Сил обороны. (подробнее)

5. КИТАЙ СМЕНИЛ ПОЗИЦИЮ ПО КУРИЛАМ. ТЕПЕРЬ НЕ СЧИТАЕТ, ЧТО РФ ИХ ОККУПИРОВАЛА. Китай, с 1964 года считавший Курильские острова японской территорией, оккупированной Россией, изменил свою позицию. Теперь Пекин придерживается "нейтралитета" в этом вопросе. (подробнее)

Наталія Медведєва

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