Китай сменил позицию по Курилам. Теперь не считает, что РФ их оккупировала – Kyodо
Китай, с 1964 года считавший Курильские острова японской территорией, оккупированной Россией, изменил свою позицию. Теперь Пекин придерживается "нейтралитета" в этом вопросе, пишет японское издание Kyodo со ссылкой на источники, ознакомленные с ситуацией.
По данным собеседника издания, лидер КНР Си Цзиньпин во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве 20 марта 2023 года "не поддержал территориальную претензию Японии к Курильским островам".
Си сказал Путину, что "Китай с сегодняшнего дня не занимает ни одну из сторон в территориальном споре", имея в виду позицию нейтралитета. Издание отмечает, что до встречи лидеров двух государств Курильские острова "всегда были обозначены на китайских картах, как оккупированные Россией".
По словам источников Kyodo, российский диктатор говорил Си о "важности развития специальной беспошлинной зоны", законопроект о создании которой на Южных Курилах нелегитимная Госдума РФ приняла в начале марта 2023 года.
В Токио осудили создание так называемой "беспошлинной зоны", а российские захватнические власти заявили, что одна из целей законопроекта – акцент на принадлежности четырех островов – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – России.
- 22 апреля 2022 года МИД Японии впервые назвал Курильские острова незаконно оккупированными Россией.
- В тот же день спикер Кремля Песков заявил, что все четыре острова – "неотъемлемая часть РФ".
- 7 октября Верховная Рада признала Курилы территорией Японии, оккупированной Россией.
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