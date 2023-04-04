Китай сменил позицию по Курилам. Теперь не считает, что РФ их оккупировала – Kyodо

Китай, с 1964 года считавший Курильские острова японской территорией, оккупированной Россией, изменил свою позицию. Теперь Пекин придерживается "нейтралитета" в этом вопросе, пишет японское издание Kyodo со ссылкой на источники, ознакомленные с ситуацией.

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По данным собеседника издания, лидер КНР Си Цзиньпин во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве 20 марта 2023 года "не поддержал территориальную претензию Японии к Курильским островам".

Си сказал Путину, что "Китай с сегодняшнего дня не занимает ни одну из сторон в территориальном споре", имея в виду позицию нейтралитета. Издание отмечает, что до встречи лидеров двух государств Курильские острова "всегда были обозначены на китайских картах, как оккупированные Россией".

По словам источников Kyodo, российский диктатор говорил Си о "важности развития специальной беспошлинной зоны", законопроект о создании которой на Южных Курилах нелегитимная Госдума РФ приняла в начале марта 2023 года.

В Токио осудили создание так называемой "беспошлинной зоны", а российские захватнические власти заявили, что одна из целей законопроекта – акцент на принадлежности четырех островов – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – России.

СПРАВКА. СССР присоединил к своей территории Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи по итогам Второй мировой войны. В 1956 году Советский Союз и Япония подписали мирную декларацию, согласно которой Шикотан и Хабомаи должны были быть переданы Японии после заключения мирного договора, но японские власти в последующие годы настаивали только на возврате всех островов. Мирный договор до сих пор не подписан. После начала полномасштабной войны России против Украины Япония впервые с 2003 года назвала Курильские острова незаконно оккупированными РФ.

22 апреля 2022 года МИД Японии впервые назвал Курильские острова незаконно оккупированными Россией.

В тот же день спикер Кремля Песков заявил, что все четыре острова – "неотъемлемая часть РФ".

7 октября Верховная Рада признала Курилы территорией Японии, оккупированной Россией.

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Мілана Головань

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