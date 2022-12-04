Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 4 декабря

1. Шойгу приезжал в Беларусь. ISW предполагает, что он давил на Лукашенко

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приезжал в Беларусь для встреч с диктатором Александром Лукашенко и его министром обороны генерал-майором Виктором Хрениным. Вашингтонский Институт по изучению войны (ISW) предполагает, что целью поездки было давление на власти Беларуси.

2. США заявили, что собираются сорвать поставки оружия из Ирана в Россию

США изменили приоритет во внешней политике по отношению к Ирану. Вместо того чтобы пытаться возобновить международное ядерное соглашение, США сосредоточатся на том, чтобы не допустить поставок иранского оружия в Россию, заявил спецпредставитель США по Ирану Роберт Мелли.

3. Минус 550 военных и пять танков за сутки: сводка потерь России в Украине

Армия России в течение 3 декабря потеряла в Украине около 550 военных, пять танков и две пушки. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожены 91 150 оккупантов.

4. Трамп считает итоги выборов 2020 года основанием для приостановки действия Конституции США

Дональд Трамп продолжает публично настаивать, что президентские выборы 2020 года якобы были "мошенничеством", и утверждает, что их итоги могут быть основанием для приостановки действия Конституции США.

5. В ООН "циркулирует" проект резолюции о создании международного трибунала – The Guardian

В штаб-квартире ООН подготовлен проект резолюции о создании международного трибунала для привлечения лидеров России к ответственности за преступления агрессии против Украины.

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Сергій Бережний

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