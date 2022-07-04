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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 4 июля

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 4 июля - Фото
Флаг Украины (Фото: Официальный портал Киева)

1. РОССИЯ ПОСЛЕ ЛИСИЧАНСКА ПЫТАЕТСЯ ОТТЕСНИТЬ ВСУ НА РУБЕЖ СЕВЕРСК – БАХМУТ. Генеральный штаб ВСУ заявил, что после захвата Лисичанска российские войска пытаются оттеснить Силы обороны на рубеж Северск – Федоровка – Бахмут. Подразделениям РФ удалось форсировать Северский Донец, и они закрепляются в районе Белогоровки и Лисичанска (подробнее).

2. ФЛАГ УКРАИНЫ СНОВА УСТАНОВЛЕН НА ЗМЕИНОМ. Государственный флаг Украины снова установлен на очищенном от российских оккупантов острове Змеиный (подробнее).

3. ЗЕЛЕНСКИЙ ОЗВУЧИЛ ПЕРЕД СОЮЗНИКАМИ И БИЗНЕСОМ, КАКОЙ ОН ХОЧЕТ ВИДЕТЬ ПОСЛЕВОЕННУЮ УКРАИНУ. Президент Владимир Зеленский перечислил ключевые принципы, которые должны лежать в основе послевоенного восстановления Украины для достижения долгосрочных результатов (подробнее).

4. ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА ПООБЕЩАЛ ПОМОЧЬ ЕВРОПЕ С НЕФТЬЮ И ГАЗОМ. Казахстан готов использовать свой углеводородный потенциал для стабилизации ситуации на мировых рынках (подробнее).

5. В ОК "ЮГ" ОПРОВЕРГЛИ ИНФОРМАЦИЮ THE ECONOMIST О ТОМ, ЧТО "ВСУ ВЫШЛИ НА ОКРАИНЫ ХЕРСОНА". Информация издания The Economist о том, что якобы Вооруженные Силы Украины находятся "примерно в километре от окраин Херсона", не соответствует действительности (подробнее).

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Вадим Ребрина
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