Зеленский озвучил перед союзниками и бизнесом, какой он хочет видеть послевоенную Украину

Президент Владимир Зеленский перечислил ключевые принципы, которые должны лежать в основе послевоенного восстановления Украины для достижения долгосрочных результатов. Об этом он рассказал по видеосвязи на международной конференции на эту тему в Лугано, Швейцария.

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Помимо институционального развития после войны, сказал глава государства, основными принципами "материального" восстановления страны должны быть:

→ максимальная безопасность;

→ максимальная технологичность;

→ максимальное соблюдение экологических стандартов;

→ максимальное использование "зеленых" технологий;

→ максимальная реализация принципов безбарьерности;

→ максимальная направленность на интересы общин;

→ максимальная прозрачность при планировании, использовании денег и выполнении проектов.

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"А также максимальное укоренение проекта восстановления в реальной экономической жизни Украины, чтобы реализовать все это, и чтобы результаты восстановления работали долгосрочно. То есть, это создание рабочих мест и новых производств в Украине, локализация вашего бизнеса и ваших бизнес-процессов в Украине", – обратился он к союзникам и инвесторам.

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Евгений Пилипенко

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