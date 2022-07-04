Зеленский озвучил перед союзниками и бизнесом, какой он хочет видеть послевоенную Украину
Президент Владимир Зеленский перечислил ключевые принципы, которые должны лежать в основе послевоенного восстановления Украины для достижения долгосрочных результатов. Об этом он рассказал по видеосвязи на международной конференции на эту тему в Лугано, Швейцария.
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Помимо институционального развития после войны, сказал глава государства, основными принципами "материального" восстановления страны должны быть:
→ максимальная безопасность;
→ максимальная технологичность;
→ максимальное соблюдение экологических стандартов;
→ максимальное использование "зеленых" технологий;
→ максимальная реализация принципов безбарьерности;
→ максимальная направленность на интересы общин;
→ максимальная прозрачность при планировании, использовании денег и выполнении проектов.
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"А также максимальное укоренение проекта восстановления в реальной экономической жизни Украины, чтобы реализовать все это, и чтобы результаты восстановления работали долгосрочно. То есть, это создание рабочих мест и новых производств в Украине, локализация вашего бизнеса и ваших бизнес-процессов в Украине", – обратился он к союзникам и инвесторам.
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