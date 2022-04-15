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Спикер польского Сената в Раде: Вместе мы отстроим то, что уничтожили москали – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 08:13
Томаш Гродзкий (скриншот)
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Польша и страны Евросоюза помогут отстроить разрушенные российскими захватчиками населенные пункты Украины. Это в обращении к Раде и украинскому народу пообещал маршал Сената польского парламента Томаш Гродзкий.

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Начало выступления – с 20:55 на видео выше.

Спикер, как и ранее, произнес речь на украинском языке, и начал ее с констатации, что "здесь, в Киеве, сегодня бьется сердце Европы".

"Украина уже в объятиях Европы. Сегодня украинцы собственной кровью в очередной раз после Майдана подписывают Европейскую декларацию. Это подпись, сделанная кровью, которой мы не имеем права пренебрегать. От имени Сената РП могу заверить вас, что мы будем бороться за то, чтобы Украина как можно скорее присоединилась к семье стран ЕС", – заверил он.

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По словам Гродзкого, ЕС "должен найти" средства на восстановления дорог, разбитых гусеницами российских танков, на современные автомагистрали, а также восстановить разрушенные заводы и здания "в соответствии с современными зелеными европейскими стандартами".

"Враг оставляет за собой разрушения, но вместе мы отстроим то, что уничтожили москали. Еще лучше и современнее, чем было", – сказал он.

Маршал верхней палаты парламента Польши заверил, что "мы также позаботимся о том, чтобы корабли могли безопасно заходить в порты Одессы и других городов Украины", не уточняя, о чем речь.

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Евгений Пилипенко
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