"Мы знаем, что такое советское иго". Польский сенатор выступил в Раде на украинском языке

Украина может рассчитывать на помощь Польши в сдерживании российской агрессии, так как эта страна "прекрасно знает", что такое советская оккупация. Об этом, выступая в Раде, заявил маршал Сената (верхней палаты польского парламента) Томаш Гродзкий.

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Он сказал, что родом с запада Польши и у него нет украинских корней, извинился за возможные ошибки, но подчеркнул, что будет выступать на украинском языке.

"У меня множество друзей с украинскими корнями, но даже если бы их не было, я все равно, будучи поляком, приехал бы сюда без колебаний, руководствуясь моральным долгом поддержать друзей. Есть такая поговорка: друзья познаются в беде", – начал он речь.

Гродзкий подчеркнул, что в Украину с ним прибыла делегация из представителей разных партий, которые в Польше часто ведут непримиримую борьбу друг с другом, но едины в поддержке Украины.

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"Мы прекрасно знаем, что значит порабощение народа и советское иго, от которого мы освободились 30 лет назад. Мы, как мало какой народ, понимаем, что значит быть лишенным суверенитета, и даже в самые темные годы нашей истории – всей территории, разделенной захватчиками. Поэтому я заверяю вас от всего сердца, от своего имени, от имени всей делегации и от имени всего польского народа: мы сделаем все, что в силах сенаторов верхней палаты польского парламента, чтобы никто не осмелился нарушать суверенитет Украины, ее территориальную целостность и право украинского народа на самоопределение. Вы можете рассчитывать на нас, как на проверенных друзей", – сказал сенатор.

Маршал подытожил речь словами "ще не вмерла Україна! Хай живе мир та дружба між нашими народами! Хай живе вільна Україна!"

Маршал Сената Польши является ведущим должностным лицом этого органа власти и третьим лицом в соответствии с польским порядком старшинства после президента и маршала сейма (и вторым в очереди на должность и.о. президента).

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Евгений Пилипенко

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