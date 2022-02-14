В правительстве Польши о помощи ВСУ: Защищенная от РФ Украина – это безопасная Польша

Польское правительство сосредоточено на том, чтобы обезопасить Украину на фоне угрозы нового вторжения РФ, так как безопасность Украины – это и безопасность Польши. Об этом сказал пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, передает Polsatnews.

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Мюллера спросили, что делает польское правительство для подготовки к самому негативному сценарию эскалации.

Он сказал, что Украина, защищенная от нападения России, – это безопасная Польша. Он добавил, что именно поэтому Польша и многие союзники решили поддержать Украину военной техникой и другим необходимым.

Как передает RMF24, его спросили о вывозе дипломатов из Украины – Мюллер сказал, что на данный момент такого решения нет, и в Украине много поляков, поэтому диппредставительства играют очень важную роль.

Мюллера также спросили о письмах, в которых воеводы просили чиновников местных органов власти предоставить список мест размещения для возможных беженцев из Украины. Вице-спикер польского сейма Рышард Терлецкий заявил в воскресенье, что местные органы власти обязаны представить список объектов, которые смогут послужить временным убежищем, добавив, что в Польшу может приехать до миллиона человек.

Мюллер сказал, что в этой ситуации в Польше "должны рассматривать различные сценарии". По его словам, если сбудется самый негативный сценарий, нужно учитывать перемещения людей из Украины. Однако представитель правительства не назвал количество людей, которых Польша готова будет принять. "На данный момент мы прощупываем, каковы возможности отдельных органов местного самоуправления", – сказал он.

Перед визитом в Киев премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Польша готова передать Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Grom своей разработки, дроны и различные боеприпасы.

2 февраля сообщалось, что Польша одобрила поставку современных переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun для ВСУ.

4 февраля сенат Польши единогласно проголосовал за резолюцию в поддержку Украины.

5 февраля Моравецкий сказал, что Украина получит 60-миллиметровые легкие пехотные минометы LMP-2017 и, возможно, ручные гранатометы RPG-40. 8 февраля правительство Польши приняло постановление о безвозмездной передаче ВСУ военного оборудования.

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Оксана Житнюк

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