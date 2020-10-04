Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 4 октября

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1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ВЫЯВИЛИ БОЛЕЕ 4000 ЗАБОЛЕВШИХ ЗА СУТКИ – ДИНАМИКА ЭПИДЕМИИ. За прошедшие сутки в Украине выявили 4140 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 4661) (подробнее).

2. ОБОСТРЕНИЕ В КАРАБАХЕ. АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН ОБВИНЯЮТ ДРУГ ДРУГА В ОБСТРЕЛАХ ГОРОДОВ. Армения заявляет, что Азербайджан наносит удары по Степанакерту. Азербайджан сообщает об атаках армянских войск на Тертер и Горадиз (подробнее).

3. ПРОТЕСТЫ В МИНСКЕ. СИЛОВИКИ ЛУКАШЕНКО ПРИМЕНЯЮТ ВОДОМЕТЫ, ДЕМОНСТРАНТЫ ОДИН СЛОМАЛИ: ВИДЕО. Протестующим в Минске удалось сломать один из водометов, но к силовикам приехали на подмогу новые, пишут беларуские СМИ (подробнее).

4. БАЙДЕН ОБОШЕЛ ТРАМПА В АМЕРИКАНСКОЙ ПРЕДВЫБОРНОЙ ГОНКЕ – ОПРОС. За месяц до выборов кандидат в президента США от Демократической партии Джо Байден опережает Дональда Трампа на 10% (подробнее).

5. ДУБИНСКИЙ ВОЗГЛАВИЛ СПИСОК СЛУГИ НАРОДА В КИЕВОБЛСОВЕТ, В СПИСКЕ – ШЕСТЕРО СОТРУДНИКОВ 1+1. Слуга народа ведет в Киевоблсовет шестерых сотрудников 1+1 (подробнее).

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Вадим Ребрина

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