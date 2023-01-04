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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 4 января

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 4 января - Фото
Дмитро Кулеба (скриншот)

1. ДЛЯ РЯДА СТРАН СТАЛО СЮРПРИЗОМ, ЧТО РФ НЕЗАКОННО ЗАНИМАЕТ МЕСТО В СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ ООН – КУЛЕБА. Для некоторых стран стало неожиданным заявление Украины, что Россия незаконно занимает место постоянного члена Совета Безопасности ООН, сказал глава МИД Дмитрий Кулеба (подробнее).

2. У ОККУПАНТОВ БЫЛ ПРИКАЗ ЗАХВАТИТЬ СОЛЕДАР И ОКРУЖИТЬ БАХМУТ ДО 26 ДЕКАБРЯ – ГЕНЕРАЛ СЫРСКИЙ. ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря (подробнее).

3. "ЖДИТЕ НОВОСТЕЙ". КУЛЕБА АНОНСИРОВАЛ СЖАТЫЕ СРОКИ С PATRIOT И ПОСТАВКИ БРОНЕТЕХНИКИ ЗАПАДА. Подготовка к передаче американскими союзниками зенитно-ракетных комплексов Patriot для Украины уже началась, и помимо защиты "воздух", среди приоритетных задач сейчас – получение современной бронетехники Запада (подробнее).

4. БУДАНОВ АНОНСИРОВАЛ БОЛЬШОЕ КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ УКРАИНЫ В МАРТЕ, БОИ БУДУТ "САМЫМИ ЖАРКИМИ". Весной Украина вроде бы планирует "серьезное" контрнаступление, и боевые действия на линии фронта в марте будут "самыми жаркими", прогнозирует начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (подробнее).

5.ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНЫ SHAHED-136: КОМПОНЕНТЫ ПРОИЗВОДСТВА ИЗ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ КОМПАНИЙ США – CNN. Во время производства иранского дрона Shahed-136, сбитого ПВО Украины осенью 2022 года, были использованы десятки компонентов американского производства, сообщает CNN на основе данных украинской разведки (подробнее).

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Вадим Ребрина
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