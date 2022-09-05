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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 5 сентября

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 5 сентября - Фото
Лиз Трасс (Фото: EPA)

1. Британия расширяет программу подготовки украинских военных. Британия расширяет программу подготовки украинских военных, чтобы подготовить новобранцев к войне с Россией – продолжительность курса будет увеличена с трех до пяти недель (подробнее).

2. Мы предложили Шольцу способ, как поставить ВСУ танки Leopard 2 – Шмыгаль. 4 сентября на встрече в Берлине премьер Денис Шмыгаль "сделал конкретные предложения" канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о возможности поставок Вооруженным Силам Украины немецких основных боевых танков Leopard 2 (подробнее).

3. МИД о пророссийских митингах в Праге и Кельне: Подобные шабаши недопустимы. Министерство иностранных дел назвало пророссийские митинги, прошедшие в выходные в Праге и Кельне, "шабашами под триколорами" и заявило об их недопустимости (подробнее).

4. "Зрады нет и не будет". У Резникова объяснили и успокоили насчет воинского учета женщин. Никаких ограничений с 1 октября 2022 года на перемещение или выезд женщин за рубеж введено не будет, заявил внештатный советник министра обороны Алексей Копытько (подробнее).

4. Трасс заменит Джонсона в кресле премьера Британии. Ее выбрали лидером консерваторов. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс станет новым премьер-министром, заменив на посту Бориса Джонсона. Она одержала победу на выборах лидера Консервативной партии. За нее отдали 81 326 голосов (подробнее).

5. На ЗАЭС отключился от сети последний энергоблок. В результате пожара, который произошел из-за обстрелов, была отключена ЛЭП 330 кВ ЗаТЭС – Ферросплавная, то есть последняя линия, соединяющая узел ЗАЭС/ЗаТЭС с энергосистемой Украины (подробнее).

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