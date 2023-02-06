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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 6 февраля

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 6 февраля - Фото
Фото: EPA

1. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ТУРЦИИ И СИРИИ, ПОГИБЛИ БОЛЕЕ 1000 ЧЕЛОВЕК. В Турции и Сирии произошли землетрясения, количество жертв и пострадавших пока не установлено, оно постоянно растет. (подробнее)

2. РЕЗНИКОВ И БУДАНОВ ПОКА ОСТАНУТСЯ НА СВОИХ МЕСТАХ. Министр обороны Алексей Резников и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов по меньшей мере на этой неделе останутся на своих должностях. (подробнее)

3. РАДА ПРИЗНАЛА РОССИЙСКИЕ ЧВК ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. Верховная Рада признала частную военную компанию Вагнера международной преступной организацией, а также признала российские ЧВК террористическими организациями. (подробнее)

4. РАДА ПРИЗВАЛА МОК ЗАПРЕТИТЬ УЧАСТИЕ СПОРТСМЕНОВ ИЗ РОССИИ И БЕЛАРУСИ В СОРЕВНОВАНИЯХ. Верховная Рада обратилась к Международному олимпийскому комитету, национальным олимпийским комитетам стран мира, международным спортивным федерациям, а также парламентам стран мира с призывом запретить участие российских и беларуских спортсменов в международных спортивных соревнованиях. (подробнее)

5. УГКЦ ОБЪЯВИЛА О ПЕРЕХОДЕ НА НОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ. Украинская греко-католическая церковь объявила о переходе на новый календарь с 1 сентября, когда начинается новый церковный год. (подробнее)

Наталія Медведєва
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