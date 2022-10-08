UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 8 октября

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2022, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 8 октября - Фото
Последствия взрыва на Крымском мосту (скриншот видео)

1. Россияне опять обстреляли ЗАЭС, станция полностью обесточена. В ночь на 8 октября российские оккупанты обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, станция полностью обесточена (подробнее).

2. Взрыв и пожар на Крымском мосту. Два пролета обрушены – фото, видео. Рано утром 8 октября в сети появились видео пожара на Крымском мосту. Автомобильная дорога на мосту повреждена, движение транспорта остановлено (подробнее).

3. Появилось видео момента взрыва и его последствий на Крымском мосту. Оккупанты сообщают, что все автобусные рейсы из Крыма в материковую часть РФ отменены, продажа билетов на поезда, следующие в Крым и из него, приостановлена (подробнее).

4. Подрыв Крымского моста: что известно спустя восемь часов после инцидента. Следком РФ утверждает, что на автомобильной части моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава (подробнее).

5. В Москве начались аресты российских военных, центр столицы РФ перекрыт – ГУР. По данным украинской разведки, в российской столице начался комплекс мер, направленных против военных РФ (подробнее).

Читайте также главные тексты дня:

"Путин в ярости". Взрывы на Крымском мосту: что известно и чего ждать

Поле для манипуляций. Как Россия тормозит обмены пленных

"Просыпаешься – Крымский мост горит". Как украинцы отреагировали на взрыв

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 