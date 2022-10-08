Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 8 октября

1. Россияне опять обстреляли ЗАЭС, станция полностью обесточена. В ночь на 8 октября российские оккупанты обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, станция полностью обесточена (подробнее).

2. Взрыв и пожар на Крымском мосту. Два пролета обрушены – фото, видео. Рано утром 8 октября в сети появились видео пожара на Крымском мосту. Автомобильная дорога на мосту повреждена, движение транспорта остановлено (подробнее).

3. Появилось видео момента взрыва и его последствий на Крымском мосту. Оккупанты сообщают, что все автобусные рейсы из Крыма в материковую часть РФ отменены, продажа билетов на поезда, следующие в Крым и из него, приостановлена (подробнее).

4. Подрыв Крымского моста: что известно спустя восемь часов после инцидента. Следком РФ утверждает, что на автомобильной части моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава (подробнее).

5. В Москве начались аресты российских военных, центр столицы РФ перекрыт – ГУР. По данным украинской разведки, в российской столице начался комплекс мер, направленных против военных РФ (подробнее).

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Оксана Житнюк

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