Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 8 января

1. ISW назвал странными разговоры об окружении Бахмута: до этого еще далеко

Российские войска имеют определенные успехи в Соледаре на Бахмутском направлении, но они не гарантируют им полного окружения Бахмута – главной на сегодняшний день цели для россиян, говорится в ежедневной сводке вашингтонского Института изучения войны (ISW).

2. Немецкий депутат призвал правительство отдать Украине 180 танков Leopard 1

У Германии есть возможность передать Украине 180 танков Leopard 1 – нужно только выдать экспортную лицензию. Об этом заявил представитель по оборонной политике Свободной демократической партии Германии Маркус Фабер.

3. В Германии готовили теракт с использованием сильных ядов: двое задержанных

Немецкая полиция в ночь на 8 января задержала по подозрению в подготовке теракта по исламистским мотивам 32-летнего гражданина Ирана. Ему инкриминируют приобретение боевого ядовитого вещества рицина, а также высокотоксичного цианида.

4. Россия планирует изготавливать иранские дроны в Тольятти – Данилов

Украинская разведка выяснила, что Россия планирует производить иранские беспилотники на нескольких площадках, в том числе в городе Тольятти, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

5. Украина вернула 33 офицера и 17 рядовых из российского плена – видео

Украина вернула из российского плена 50 воинов – 33 офицера и 17 рядовых и сержантов ВСУ, ТрО, НГУ, ГПСУ, ВМС и ССО.

Читайте также: Съезд Дьявола, Теплый старт и Нескончаемый переворот. Лучшие истории мира

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.