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Россия планирует изготавливать иранские дроны в Тольятти – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
08.01.2023, 14:11
Россия планирует изготавливать иранские дроны в Тольятти – Данилов - Фото
Фото: скриншот видео

Украинская разведка выяснила, что Россия планирует производить иранские беспилотники на нескольких площадках, в том числе в городе Тольятти. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью, которое показали в эфире единого телемарафона вечером в субботу.

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"Один из городов – это Тольятти, где они собираются все это делать, есть и другие города. Наша разведка по многим вопросам работает просто безупречно, и мы заранее понимаем, какие шаги они могут для себя отрабатывать", – сказал Данилов.

Он добавил, что пока неизвестно, каким образом россияне собираются получать запчасти, необходимые для этих дронов.

"Когда мы начали сбивать иранские дроны, то обратили внимание на комплектацию определенных компаний, которые не должны поставлять эти комплектующие в Иран. Как они там оказались – этим вопросом занимаются много разведок. Но после того как это стало публично известно, я не думаю, что компании, поставляющие их, продолжат это делать. Тогда из чего будут собирать свои дроны – это большой вопрос", – отметил Данилов.

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Андрій Водяний
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Иран БПЛА дроны Алексей Данилов Shahed
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