Россия планирует изготавливать иранские дроны в Тольятти – Данилов
Украинская разведка выяснила, что Россия планирует производить иранские беспилотники на нескольких площадках, в том числе в городе Тольятти. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью, которое показали в эфире единого телемарафона вечером в субботу.
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"Один из городов – это Тольятти, где они собираются все это делать, есть и другие города. Наша разведка по многим вопросам работает просто безупречно, и мы заранее понимаем, какие шаги они могут для себя отрабатывать", – сказал Данилов.
Он добавил, что пока неизвестно, каким образом россияне собираются получать запчасти, необходимые для этих дронов.
"Когда мы начали сбивать иранские дроны, то обратили внимание на комплектацию определенных компаний, которые не должны поставлять эти комплектующие в Иран. Как они там оказались – этим вопросом занимаются много разведок. Но после того как это стало публично известно, я не думаю, что компании, поставляющие их, продолжат это делать. Тогда из чего будут собирать свои дроны – это большой вопрос", – отметил Данилов.
- По данным ГУР, Россия купила у Ирана 1700 дронов-камикадзе Shahed-136.
- Однако в ноябре CNN со ссылкой на собственные источники сообщило, что Иран начинает передавать России чертежи и компоненты, необходимые для производства беспилотников.
- К началу ноября Иран отрицал, что передавал РФ дроны, но 9 ноября глава МИД страны признал поставки. Это якобы было еще до 24 февраля и "в небольших количествах". Президент Зеленский назвал это ложью.
- После обвинений в поддержке оккупантов власти Ирана начали угрожать Зеленскому.
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