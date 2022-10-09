Пять главных новостей Украины и мира на 19:30 9 октября

1. Армия РФ атаковала Запорожье ракетами: разрушена многоэтажка, начался пожар – фото, видео

В ночь с 8 на 9 октября россияне атаковали Запорожье ракетами – в городе около 10 прилетов.

2. "Подарок Путину на 70-летие". Словакия передала Украине две новые САУ Zuzana 2

Словакия передала Украине две новые самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Гаубицы уже прибыли в Украину, планируется продолжение поставок.

3. Херсонская область. Авиация РФ ударила по колонне гражданских машин, пять погибших — фото

Российские оккупанты 7 октября ударили по колонне гражданских автомобилей во временно оккупированной Херсонской области.

4. Наступление на Херсон — ВСУ освободили 1170 кв. км и продолжают двигаться вперед

Вооруженные Силы Украины освободили более 1170 кв. км в ходе наступления в Херсонской области, сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

5. ВСУ освободили от оккупантов еще семь населенных пунктов Луганской области – список

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай назвал семь освобожденных от оккупантов населенных пунктов Луганской области, в которых ВСУ "закончили стабилизационные мероприятия".

Читайте также: Тема дня | "Путин в ярости". Взрывы на Крымском мосту: что известно и чего ждать

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.