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Пять главных новостей Украины и мира на 19:30 9 октября

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2022, 19:30
Пять главных новостей Украины и мира на 19:30 9 октября - Фото
Последствия ракетного удара по Запорожью

1. Армия РФ атаковала Запорожье ракетами: разрушена многоэтажка, начался пожар – фото, видео

В ночь с 8 на 9 октября россияне атаковали Запорожье ракетами – в городе около 10 прилетов. 

2. "Подарок Путину на 70-летие". Словакия передала Украине две новые САУ Zuzana 2

Словакия передала Украине две новые самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Гаубицы уже прибыли в Украину, планируется продолжение поставок.

3. Херсонская область. Авиация РФ ударила по колонне гражданских машин, пять погибших — фото

Российские оккупанты 7 октября ударили по колонне гражданских автомобилей во временно оккупированной Херсонской области.

4. Наступление на Херсон — ВСУ освободили 1170 кв. км и продолжают двигаться вперед

Вооруженные Силы Украины освободили более 1170 кв. км в ходе наступления в Херсонской области, сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

5. ВСУ освободили от оккупантов еще семь населенных пунктов Луганской области – список

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай назвал семь освобожденных от оккупантов населенных пунктов Луганской области, в которых ВСУ "закончили стабилизационные мероприятия". 

Читайте также: Тема дня | "Путин в ярости". Взрывы на Крымском мосту: что известно и чего ждать

Сергій Бережний
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