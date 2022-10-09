Пять главных новостей Украины и мира на 19:30 9 октября
1. Армия РФ атаковала Запорожье ракетами: разрушена многоэтажка, начался пожар – фото, видео
В ночь с 8 на 9 октября россияне атаковали Запорожье ракетами – в городе около 10 прилетов.
2. "Подарок Путину на 70-летие". Словакия передала Украине две новые САУ Zuzana 2
Словакия передала Украине две новые самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Гаубицы уже прибыли в Украину, планируется продолжение поставок.
3. Херсонская область. Авиация РФ ударила по колонне гражданских машин, пять погибших — фото
Российские оккупанты 7 октября ударили по колонне гражданских автомобилей во временно оккупированной Херсонской области.
4. Наступление на Херсон — ВСУ освободили 1170 кв. км и продолжают двигаться вперед
Вооруженные Силы Украины освободили более 1170 кв. км в ходе наступления в Херсонской области, сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
5. ВСУ освободили от оккупантов еще семь населенных пунктов Луганской области – список
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай назвал семь освобожденных от оккупантов населенных пунктов Луганской области, в которых ВСУ "закончили стабилизационные мероприятия".
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