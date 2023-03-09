Пять главных новостей Украины и мира на 19:30 9 марта

1. Россия нанесла очередной массированный ракетный удар, есть прилеты и погибшие – сводка

Российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине в ночь на 9 марта, есть прилеты и погибшие в разных областях. LIGA.net опубликовала сводку последствий новой террористической атаки захватчиков. Россия выпустила 81 ракету по Украине во время массированного удара в ночь на 9 марта, зафиксировано 39 прилетов.

2. Россия обстреляла остановку в Херсоне, погибли три мирных жителя – видео

Российские террористы утром обстреляли Херсон, попали, в том числе, в остановку общественного транспорта. В результате обстрела погибли три человека.

3. "Это не может продолжаться": глава МАГАТЭ возмущен последствиями обстрелов украинских АЭС

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси о последствиях ночной ракетной атаки России по Украине для атомных станций, в частности, для Запорожской АЭС: "Напомню – это самая крупная атомная электростанция в Европе. Что мы делаем? Как мы можем сидеть здесь, в этой комнате, сегодня утром и позволять этому случиться? Это не может продолжаться".

4. Марионетки в Приднестровье обвинили СБУ в "подготовке теракта". Служба: Спектакль Кремля

Так называемое МГБ Приднестровья, контролируемое российскими спецслужбами, заявило о якобы участии СБУ в "подготовке терактов" на временно оккупированной территории Молдовы. В СБУ ответили, что любые заявления "представителей" Приднестровья стоит рассматривать исключительно как провокацию, которая срежиссирована в Кремле.

5. Протесты в Грузии: В парламенте заявили, что отзывают скандальный законопроект, но в ЕС ждут конкретных действий

После двух дней массовых протестов в Тбилиси, партия Грузинская мечта отозвала из Венецианской комиссии законопроекты об "иноагентах", а проект, принятый в первом чтении, будет еще раз вынесен на пленарное заседание, и якобы не будет поддержан на голосовании во втором чтении.

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Сергій Бережний

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