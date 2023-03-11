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Пять главных новостей Украины и мира на 20:00 11 марта

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2023, 20:00
Пять главных новостей Украины и мира на 20:00 11 марта - Фото
Александр Сырский в Бахмуте (Фото: Сухопутные войска ВСУ)

1. Зеленский ввел в действие санкции на 50 лет против российских букмекерских контор. В списке 120 физических и 287 юридических лиц, большинство из них зарегистрированы в РФ. Срок применения санкций – 50 лет (подробнее).

2. Сырский снова приехал в Бахмут: Делаем все для удержания города, наступление не за горами – фото. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский снова приехал в район Бахмута и заявил, что делается все возможное для удержания города (подробнее).

3. В Parimatch ответили на введение против них санкции СНБО. В букмекерской конторе Parimatch считают введенные санкции СНБО спланированной кампанией СБУ против ООО "Париматч", коллектива и бренда Parimatc (подробнее).

4. "Гвардия наступления". Подразделения почти сформированы, отбор очень жесткий – глава МВД. С начала февраля 2023 года 28 000 добровольцев подали заявки на вступление в "Гвардию наступления", но взяли далеко не всех. Сейчас подразделения почти сформированы, набираются резервисты (подробнее).

5. Зеленский: Санкции против букмекерских контор закрывают схемы на миллиарды, будут еще шаги. Президент анонсировал дальнейшие шаги государства для борьбы с компаниями и физическими лицами, "связанными с государством-злом" (подробнее).

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