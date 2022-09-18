Пять главных новостей Украины и мира на 20:30 18 сентября

1. РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ ПЫТАЮТСЯ ШТУРМОВАТЬ ПОД АВДЕЕВКОЙ, НЕСУТ СЕРЬЕЗНЫЕ ПОТЕРИ – ГЕНШТАБ. Российские оккупанты несут значительные потери при попытках штурма Сил обороны на Авдеевском направлении (подробнее).

2. ЕВРОКОМИССИЯ РЕКОМЕНДОВАЛА ПРИОСТАНОВИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЕНГРИИ НА 7,5 МЛРД ЕВРО. 18 сентября Европейская комиссия рекомендовала Евросоюзу приостановить финансирование Венгрии на сумму около 7,5 млрд евро из-за отступления Будапешта от демократии и возможного нецелевого использования денег ЕС (подробнее).

3. СМИ ПИШУТ ОБ ОБЫСКЕ У КОЛОМОЙСКОГО, ОН ГОВОРИТ: НЕ СЛЫШАЛ. У бизнесмена Игоря Коломойского детективы НАБУ провели обыск по делу Укрнафты, в ходе которого изъяли документы, гаджет, а также скачали его содержание, сообщает ZN.UA со ссылкой на свидетелей событий (подробнее).

4. В ЕРЕВАНЕ НА МИТИНГЕ ТРЕБУЮТ ВЫХОДА АРМЕНИИ ИЗ ОДКБ. В центре Еревана, у Площади Франции, проходит организованный двумя партиями митинг с требованием выхода Армении из российской организации ОДКБ (подробнее).

5. РОССИЯ ПЕРЕБРАСЫВАЕТ РАКЕТНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ-ПОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В СТОРОНУ УКРАИНЫ – YLE. Спутниковые снимки, полученные финским изданием Yle, показывают, что Россия перемещает большое количество зенитных ракет в сторону Украины, в том числе из Санкт-Петербурга, одного из самых важных районов для российской противовоздушной обороны (подробнее).

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Вадим Ребрина

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