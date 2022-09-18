UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пять главных новостей Украины и мира на 20:30 18 сентября

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2022, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 20:30 18 сентября - Фото
Игорь Коломойский (скриншот видео: УП/YouTube)

1. РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ ПЫТАЮТСЯ ШТУРМОВАТЬ ПОД АВДЕЕВКОЙ, НЕСУТ СЕРЬЕЗНЫЕ ПОТЕРИ – ГЕНШТАБ. Российские оккупанты несут значительные потери при попытках штурма Сил обороны на Авдеевском направлении (подробнее).

2. ЕВРОКОМИССИЯ РЕКОМЕНДОВАЛА ПРИОСТАНОВИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЕНГРИИ НА 7,5 МЛРД ЕВРО. 18 сентября Европейская комиссия рекомендовала Евросоюзу приостановить финансирование Венгрии на сумму около 7,5 млрд евро из-за отступления Будапешта от демократии и возможного нецелевого использования денег ЕС (подробнее).

3. СМИ ПИШУТ ОБ ОБЫСКЕ У КОЛОМОЙСКОГО, ОН ГОВОРИТ: НЕ СЛЫШАЛ. У бизнесмена Игоря Коломойского детективы НАБУ провели обыск по делу Укрнафты, в ходе которого изъяли документы, гаджет, а также скачали его содержание, сообщает ZN.UA со ссылкой на свидетелей событий (подробнее).

4. В ЕРЕВАНЕ НА МИТИНГЕ ТРЕБУЮТ ВЫХОДА АРМЕНИИ ИЗ ОДКБ. В центре Еревана, у Площади Франции, проходит организованный двумя партиями митинг с требованием выхода Армении из российской организации ОДКБ (подробнее).

5. РОССИЯ ПЕРЕБРАСЫВАЕТ РАКЕТНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ-ПОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В СТОРОНУ УКРАИНЫ – YLE. Спутниковые снимки, полученные финским изданием Yle, показывают, что Россия перемещает большое количество зенитных ракет в сторону Украины, в том числе из Санкт-Петербурга, одного из самых важных районов для российской противовоздушной обороны (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Истории | NYT о проблемах Путина, Atlantic о победе Украины. Лучшие истории мира

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 